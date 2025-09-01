< sekcia Regióny
Na Trenčianskom hrade otvorili zrekonštruovaný amfiteáter
Ide o prvý ukončený investičný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026.
Autor TASR
Trenčín 1. septembra (TASR) - Zlepšenie technického stavu chodníkov, terénnych schodov a povrchov dolného nádvoria Trenčianskeho hradu spolu s amfiteátrom priniesla rekonštrukcia časti spevnených plôch dolného nádvoria hradu. Ide o prvý ukončený investičný projekt Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) v rámci projektu Európskeho hlavného mesta kultúry (EHMK) Trenčín 2026. Počas pondelkového slávnostného odovzdania o tom informoval predseda TSK Jaroslav Baška.
„Ide o menší projekt v rámci EHMK 2026 v celkovej hodnote 290.000 eur. Amfiteáter bude využívaný aj na projekty realizované cez Kreatívny inštitút Trenčín počas projektu EHMK Trenčín 2026,“ pripomenul predseda TSK.
TSK má podľa neho pripravených na Trenčianskom hrade viacero projektov, ako napríklad pretvorenie prvej hradnej brány na umeleckú rezidenciu, obnova a sprístupnenie Delovej bašty za viac ako 750.000 eur, obnova Hodinovej veže a západného hradbového múru (viac ako milión eur) a stavebné úpravy na Hornom hrade.
Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska bola rekonštrukcia dolného nádvoria a amfiteátra mimoriadne potrebná. Povrchy boli v zlom stave, problémy boli s odvodnením. Odstránili plachtu v amfiteátri, po ktorej voda zatekala po múre až na hotel pod hradom.
Trenčiansky primátor Richard Rybníček si myslí, že aj keď ide o menšiu investíciu, jej význam je pre EHMK Trenčín 2026 mimoriadne dôležitý.
„Pre mesto Trenčín a celý región je to absolútne kľúčová investícia. Je to miesto, kde sa schádzajú všetci návštevníci Trenčianskeho hradu, miesto, ktoré si každý zapamätá. Na toto miesto zavítajú všetci významní európski hostia počas slávnostného otváracieho ceremoniálu EHMK 2026. Spolu s TSK tvoríme históriu tohto mesta, pretože my tu raz nebudeme, ale tento priestor tu zostane,“ zdôraznil primátor.
