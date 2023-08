Na Trenčianskom hrade privítali tento rok stotisíceho návštevníka

Trenčín 2. augusta (TASR) - Tohtoročnou stotisícou návštevníčkou Trenčianskeho hradu sa v stredu stala Žilinčanka Jana Praznovská. Na hrad prišla s dcérou Julkou. Stotisíceho návštevníka hradu privítali v tomto roku podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska o dva týždne skôr ako minulý rok a ide o absolútny rekord.



"Takto skoro sme stotisíceho návštevníka nemali ešte nikdy. Tento rok je, čo sa návštevnosti týka, celkovo veľmi dobrý. Máme asi najlepšiu návštevnosť v histórii. A to i napriek tomu, že sme pre rekonštrukciu prístupovej cesty na hrad mali niekoľkotýždňovú uzáveru počas pracovných dní. Aktuálne sme lepší ako v predcovidovom roku 2019, ktorý bol pre nás rekordný," priblížil riaditeľ s tým, že do konca roka očakávajú 150.000 návštevníkov.



Ako dodal, Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja pokračuje v investíciách do Trenčianskeho hradu. Tou najväčšou bolo sprístupnenie Južného opevnenia. Aktuálne na hradných objektoch rekonštruujú bleskozvody.



"Pripravujeme projektové dokumentácie na obnovy súvisiace s Európskym hlavným mestom kultúry Trenčín 2026. Pôjde o novú expozíciu v Zápoľského paláci, sprístupnenie a novú expozíciu v Jeremiášovej bašte, obnovu a sprístupnenie Hodinovej veže a celkovú rekonštrukciu amfiteátra," doplnil Martinisko.



Praznovská priblížila, že stredajšia návšteva Trenčianskeho hradu nebola jej prvou, dcéra Julka však mala na Matúšovom hrade premiéru. Jubilejná vstupenka i ceny od Trenčianskeho múzea ju milo prekvapili.