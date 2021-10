Na Trenčianskom hrade ukončili rekonštrukčné práce

Trenčín 24. októbra (TASR) – Na Trenčianskom hrade ukončili od začiatku septembra rôzne obnovy a rekonštrukčné práce za takmer 75.000 eur vrátane DPH. Ako informovala Radovana Keliarová z komunikačného oddelenia Trenčianskeho múzea v Trenčíne, rekonštrukciou prešla strecha Matúšovej veže.



"Zo strechy sa odstránil starý drevený šindeľ, ktorý nahradil štiepaný šindeľ zo smrekovca opadavého. K rekonštrukcii strechy múzeum pristúpilo z dôvodu zatekania do podkrovných priestorov objektu veže, na ktorej sa opravy realizovali postupne, od roku 1978 do roku 1999. Projekt sa realizoval s finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry SR vo výške 38.000 eur. Celková cena diela predstavuje 52.494 eur bez DPH," uviedla Keliarová.



Okrem montáže novej strešnej krytiny ošetrili drevenú časť krovu Matúšovej veže aj proti drevokaznému hmyzu. "Impregnácia sa realizovala súčasne aj na streche objektu kasárne. Za tieto práce uhradilo múzeum 4419 eur vrátane DPH. Úspešne ukončili aj výmenu dreveného zábradlia medzi štvrtou a piatou hradnou bránou. Nové zábradlie v dĺžke 36 metrov je zo suchého dubového reziva a je impregnované ľanovým olejom. Na výmenu zábradlia použilo Trenčianske múzeum vlastné zdroje vo výške 8350 eur vrátane DPH," informovala Keliarová.



Novinkou je podľa nej aj čerstvo vymaľovaná najväčšia miestnosť na hrade - rytierska sála v Barborinom paláci. "Cena diela predstavuje sumu 5397 eur vrátane DPH. Múzeum investovalo aj do nových úspornejších a estetickejších svietidiel v tejto miestnosti, a to sumu 4066 eur s DPH. Práce v Barborinom paláci ukončili a objekt je od soboty (16. 10.) opäť prístupný pre návštevníkov hradu," dodala Keliarová.



Začali sa tiež práce na novej ochodzi na budove kasárne, ktoré financuje Trenčiansky samosprávny kraj. "Celková cena za dielo má hodnotu 167.091 eur vrátane DPH. Zahŕňa náklady na výrobu a montáž drevenej konštrukcie ochodze - konzoly, zábradlia, schodiska, podlahy a všetky sprievodné práce. Napriek rekonštrukčným prácam sú expozície 'Nedobitý' a 'Pán Váhu a Tatier' na prvom poschodí kasárne pre návštevníkov prístupné," pripomenula Keliarová.