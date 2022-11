Na trenčianskom sídlisku Juh pribudli nové parkovacie miesta

Trenčín 12. novembra (TASR) – Trenčianska radnica prevzala do správy novovybudované parkovisko na najväčšom mestskom sídlisku Juh. Informovala o tom hovorkyňa Trenčína Erika Ságová.



Parkovisko podľa nej vybudovala spoločnosť Monolit Slovakia pri bytovom komplexe Halalovka. Časť parkoviska bude súkromná, zvyšok s 56 stojiskami bude prevádzkovať a spravovať mesto Trenčín.



"Na mestských parkovacích miestach je zatiaľ možné parkovať bez úhrady. Parkovisko spoplatníme až po jeho zaradení do siete miestnych komunikácií a osadení zvislých dopravných značiek. O termíne budeme včas informovať," doplnila hovorkyňa.



Ako dodala, režim parkoviska bude rovnaký ako na ostatných bežných parkoviskách v regulovanom pásme J (sídlisko Juh). V pracovných dňoch bude spoplatnené nepretržite, cez víkendy a sviatky iba v noci od 19.00 do 24.00 h a od 00.00 do 7.00 h.