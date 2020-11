Na trenčianskom sídlisku Juh rozdajú košíky na kuchynský bioodpad

Trenčín 30. novembra (TASR) – Pracovníci Mestského hospodárstva a správy lesov (MHSL) Trenčín začnú v utorok (1. 12.) s distribúciou špeciálnych košíkov na bioodpad na najväčšom trenčianskom sídlisku Juh. Postupne ich budú roznášať aj do ostatných častí mesta.



Ako informovala hovorkyňa Trenčína Erika Ságová, distribúciu košíkov na kuchynský odpad robí MHSL prostredníctvom domových dôverníkov, predchádzala jej informačná kampaň formou umiestnenia letákov do vchodov viac ako 300 bytových domov.



„Do každej domácnosti sa počíta s jedným špeciálnym košíkom na kuchynský bioodpad. K nemu domácnosť dostane aj sadu 25 kompostovateľných vreciek a moderne spracovaný informačný leták prepojený na interaktívnu možnosť získavať ďalšie informácie na internete,“ uviedla Ságová.



Košík je podľa nej vyrobený tak, aby spoločne s použitím kompostovateľného vrecka minimalizoval zápach, redukoval rozmnožovanie drobného hmyzu a uľahčil v domácnosti triedenie bioodpadu. Rukoväť na košíku má špeciálny dezinfekčný povrch, ktorý dala spoločnosť otestovať aj na prežívanie nového koronavírusu.



Zákon ukladá samosprávam povinnosť zaviesť v roku 2021 zber kuchynského bioodpadu. V Trenčíne sa to dotkne približne 21.000 bytov. V oslovovaní domových dôverníkov bude mesto pokračovať v decembri v mestskej časti Stred, Sever a Západ.



„Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu je distribúcia košíkov na biodopad ťažká úloha. Preto prosíme o pomoc a vopred ďakujeme za každého aktívneho obyvateľa. Pri distribúcii košíkov budú našim zamestnancom pomáhať zástupcovia dvoch bezobalových obchodov z Trenčína,“ uzavrela hovorkyňa.