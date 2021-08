Na trenčianskom výstavisku budú cez víkend očkovať vakcínou Janssen

Trenčín/Prievidza 13. augusta (TASR) - Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) otvorí počas nasledujúceho víkendu 14. a 15. augusta obe svoje veľkokapacitné krajské očkovacie centrá (VKOC). Na trenčianskom výstavisku budú zdravotníci očkovať vakcínou Janssen, v Prievidzi na zimnom štadióne očkovacou látkou Comirnaty. Informoval o tom Matej Plánek z oddelenia komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu TSK.



Samosprávny kraj má k dispozícii celkom 1345 dávok vakcíny COVID-19 Vaccine Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson, tie bude podávať záujemcom o očkovanie na trenčianskom výstavisku, a to len počas nedele 15. augusta. "Už tradične budeme očkovať aj na Zimnom štadióne v Prievidzi. Opäť vakcínou Comirnaty, a to počas soboty 14. augusta. Pripravených máme 500 dávok pre dospelých a 200 pre deti od 12 rokov. Zdôrazňujem, že v oboch VKOC očkujeme aj bez objednania v systéme NCZI," povedala vedúca Odboru zdravotníctva a sociálnej pomoci Úradu TSK Elena Štefíková. Pripomenula, že osoby mladšie ako 18 rokov musia prísť na očkovanie spolu so zákonným zástupcom.



"V sobotu 14. augusta plánujeme aj mimoriadne očkovanie druhou dávkou vakcíny od AstraZeneca v priestoroch krajskej Nemocnice s poliklinikou Považská Bystrica v čase od 8.00 h do 10.00 h," dodala Štefíková.