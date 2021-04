Na trenčianskom výstavisku chcú zaočkovať rekordný počet ľudí

Trenčín 9. apríla (TASR) – Počas víkendového (10. – 11. 4.) tretieho očkovania vo veľkokapacitnom vakcinačnom centre na trenčianskom výstavisku Expo Center chce Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) zaočkovať rekordný počet ľudí. Informoval o tom Matej Plánek z komunikačného oddelenia Úradu TSK.



„Po veľkonočných sviatkoch má Trenčiansky samosprávny kraj v pláne počas dvoch dní zaočkovať doteraz najviac ľudí, a to až 4600. Prihlasovať sa môžu prostredníctvom formulára Národného centra zdravotníckych informácií,“ uviedol Plánek.



Počet zaočkovaných osôb vo veľkokapacitnom centre na trenčianskom výstavisku má podľa neho stúpajúci trend. Kým počas premiérového víkendu sa podarilo zaočkovať 3440 ľudí, nasledujúci víkend to bolo už 3910 osôb.



„Samotné očkovanie prebieha plynule, rýchlo a bez problémov, čo ocenila aj väčšina zaočkovaných. Aktuálne sa v areáli trenčianskeho výstaviska môžu dať zaočkovať vakcínou od spoločnosti AstraZeneca občania vo veku od 50 do 60 rokov a špeciálne skupiny obyvateľov,“ doplnil Plánek.



Organizačne sa na očkovaní vo veľkokapacitnom centre podieľa TSK, považskobystrická nemocnica, výstavisko, Stredná zdravotnícka a Stredná odborná škola obchodu a služieb v Trenčíne, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka a dobrovoľníci.



S 15 očkovacími miestami je veľkokapacitné očkovacie centrum na trenčianskom výstavisku jedným z najväčších na Slovensku. Centrum v Trenčíne je jedinečné aj vďaka laminárnemu boxu, v ktorom sa naťahuje vakcína do striekačiek v ochrannej atmosfére a následne sa prenáša v sterilných prepravkách na jednotlivé očkovacie miesta. Všetko je v dezinfekčnom prostredí.