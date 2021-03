Na trenčianskom výstavisku zaočkovali počas víkendu 3910 osôb

Trenčín 29. marca (TASR) – Počas druhého vakcinačného víkendu (27. – 28. 3.) zaočkovali vo veľkokapacitnom očkovacom centre na trenčianskom výstavisku Expo Center 3910 osôb. V porovnaní s predchádzajúcim víkendom sa počet zaočkovaných zvýšil.



„Na uplynulý víkend sme mali naplánované kapacity 4000 ľudí, veľmi sme sa k tomuto číslu priblížili. V sobotu bolo zaočkovaných 2010 ľudí a v nedeľu 1900. Spolu bolo zaočkovaných 3910 ľudí. Išlo to naozaj veľmi dobre a hladko, ľudia nečakali, dokonca mnohí boli zaočkovaní s predstihom,“ povedal predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška.



Záujem o očkovanie v kraji podľa neho rastie, vo vakcinácii budú pokračovať po veľkonočných sviatkoch. Na očkovanie vakcínou od spoločnosti AstraZeneca sa môžu hlásiť občania vo veku od 50 do 60 rokov. Prihlásenie je možné elektronicky prostredníctvom stránky Národného centra zdravotníckych informácií. Kraj odporúča pred očkovaním poradiť sa so svojím všeobecným lekárom.



Očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre na trenčianskom výstavisku zabezpečuje Nemocnica s poliklinikou v Považskej Bystrici v spolupráci s TSK, výstaviskom, Ozbrojenými silami SR, študentmi stredných zdravotníckych škôl a dobrovoľníkmi.