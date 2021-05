Na Trenčiansky hrad bude premávať turistický vláčik Matúš Čák

Trenčín 18. mája (TASR) – K Južnému opevneniu Trenčianskeho hradu sa od poslednej májovej soboty (29. 5.) môžu návštevníci dostať turistickým vláčikom. Vlak nazvaný Matúš Čák vyvezie v dvoch vagónoch na jedenkrát 56 ľudí.



Ako informovala konateľka spoločnosti zabezpečujúcej dopravu Zuzana Ludvigová, vlak bude premávať po dvoch trasách, ich súčasťou bude aj okruh po centre Trenčína.



„Prvá trasa povedie cez lesopark Brezina k nedávno zrekonštruovanému Južnému opevneniu Trenčianskeho hradu, druhou trasou sa verejnosť dostane do rekreačnej zóny Ostrov,“ uviedla Ludvigová.



Vlak bude návštevníkom k dispozícii od 29. mája do konca septembra vždy od 9.00 do 21.00 h. Prvýkrát ho Trenčania uvidia v piatok 28. mája počas slávnostného otvorenia južného opevnenia hradu a čerešňového sadu.