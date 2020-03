Na trhovisku Miletičova fungujú potraviny v uzavretých predajniach

Bratislava 17. marca (TASR) – Návštevníci trhoviska Miletičova v bratislavskom Ružinove si od utorka môžu opäť nakúpiť chlieb, syry, vajíčka, mäso či drogériu, avšak len v uzavretých malých predajniach. Mestská časť však zároveň upozorňuje na striktné bezpečnostné opatrenia a pravidlá v súvislosti s výskytom nového koronavírusu. Povolenie predaja sa netýka pultového predaja ovocia a zeleniny či predaja kvetov.



"V žiadnom prípade sa neotvára trhovisko, ani stánky, ani nepotravinový predaj. Otvoriť umožníme len predajcom, ktorí predávajú potravinový tovar alebo drogériu, a len v uzavretých predajniach," píše starosta Ružinova Martin Chren s tým, že predaj je možný len cez okienko, respektíve do obchodu môžu zákazníci vstupovať len po jednom, pričom musia mať, rovnako ako predajcovia, ochranné rúško.



Starosta toto rozhodnutie odôvodňuje aj tým, že v potravinových predajniach sa stále koncentruje najviac ľudí. Čím menej predajní bude otvorených, tým viac ľudí sa podľa neho bude v každej z nich stretávať. "Ak by v Bratislave boli otvorené len jedny potraviny, v ktorých sa stretne tisíc ľudí, jeden infikovaný by ich mohol nakaziť tisíc. Ak je otvorených sto predajní a tých tisíc ľudí sa rozdelí medzi ne, riziko nákazy na veľkú skupinu sa prudko znižuje," podotýka.



Na pravidlá upozorňujú aj vylepené oznamy na trhovisku. Mestská časť však poznamenáva, že ak sa zmení nariadenie vlády, alebo ak nebudú pravidlá dodržiavané, pristúpi k inému rozhodnutiu. "Upozorňujeme, že konečné rozhodnutie o tom, či obchod bude alebo nebude fungovať, je na samotnom prevádzkovateľovi," dodáva mestská časť na webovej stránke.