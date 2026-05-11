< sekcia Regióny
Na Trnavskej ceste v Bratislave sa prevrátilo vozidlo
„Predmetný úsek je prejazdný cez priľahlé parkovisko,“ ozrejmila polícia.
Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Na Trnavskej ceste v Bratislave na úrovni športovej haly v smere von z mesta sa prevrátilo vozidlo. Blokuje pravý jazdný pruh. Na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Predmetný úsek je prejazdný cez priľahlé parkovisko,“ ozrejmila. Vodičov požiadala, aby pri prejazde úsekom zvýšili opatrnosť a rešpektovali jej pokyny.
„Predmetný úsek je prejazdný cez priľahlé parkovisko,“ ozrejmila. Vodičov požiadala, aby pri prejazde úsekom zvýšili opatrnosť a rešpektovali jej pokyny.