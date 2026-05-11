Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 11. máj 2026Meniny má Blažena
< sekcia Regióny

Na Trnavskej ceste v Bratislave sa prevrátilo vozidlo

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

„Predmetný úsek je prejazdný cez priľahlé parkovisko,“ ozrejmila polícia.

Autor TASR
Bratislava 11. mája (TASR) - Na Trnavskej ceste v Bratislave na úrovni športovej haly v smere von z mesta sa prevrátilo vozidlo. Blokuje pravý jazdný pruh. Na mieste sa tvoria kolóny. Informovala o tom bratislavská krajská polícia na sociálnej sieti.

„Predmetný úsek je prejazdný cez priľahlé parkovisko,“ ozrejmila. Vodičov požiadala, aby pri prejazde úsekom zvýšili opatrnosť a rešpektovali jej pokyny.

.

Neprehliadnite

VEĽKÁ PREDOVEĎ POČASIA: Slnečné počasie robí radosť, ako dlho vydrží?

HRABKO: Koniec vojny na Ukrajine prinesie aj začiatok nových problémov

Fico: SR do Dachau doručí tabuľu s údajmi o Slovákoch, ktorí tam boli

Návrh novely: NR SR by mohlo byť možné odvolať aj ľudovým hlasovaním