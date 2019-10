Na Trnavskej univerzite diskutovali o vedeckých informáciách

Trnava 22. októbra (TASR) - Zistiť, akú úlohu zohráva vedecká komunikácia pri vedomostiach a presvedčeniach Európanov o vybraných vedeckých témach si dala za cieľ októbrová verejná diskusia na Trnavskej univerzite (TU). Ako uviedol dekan Filozofickej fakulty Erik Hrnčiarik, bola súčasťou európskeho projektu CONCISE.



"Počas uplynulého víkendu prijalo pozvanie na diskusiu do Trnavy sto Slovákov rozdielneho veku, pohlavia, bydliska, dosiahnutého vzdelania. Rozprava, ktorú pripravila katedra sociológie, poskytla účastníkom príležitosť vymeniť si názory na diskutované témy," konštatoval Peter Guráň, vedúci katedry a organizátor podujatia.



Účastníci boli rozdelení do malých skupín, aby hovorili o tom, ako sa k nim dostávajú informácie o vedeckých otázkach, ktoré kanály používajú a uprednostňujú, ako hodnotia informácie z hľadiska dôveryhodnosti, ako ovplyvňujú ich konanie a čo si myslia, že by sa dalo na vedeckej komunikácii zlepšiť. "Našim cieľom bolo zistiť, ako sa vedecké informácie dostávajú k verejnosti, a ako ovplyvňujú ich postoje a konanie v súvislosti s diskutovanými témami," uviedol Guráň.



Verejná diskusia v Trnave bola treťou z piatich konzultácií, ktoré CONCISE uskutočňuje. Konajú sa ešte v talianskom Vicenze, poľskej Lodži, vo Valencii v Španielsku a v Lisabone v Portugalsku. Počas nich bude zozbieraných celkovo 500 výpovedí občanov Európskej únie. Následne, ako dodal Guráň, budú výpovede prepísané a analyzované, na základe nich budú navrhnuté spôsoby, ako zlepšiť vedeckú komunikáciu naprieč EÚ.



Projekt CONCISE je dvojročný výskumný projekt financovaný programom Európskej únie – Horizont 2020 - Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť, ktorý plánuje navrhnúť nové spôsoby spolupráce medzi vedou a spoločnosťou. Projekt CONCISE tvorí multidisciplinárny tím výskumníkov z deviatich inštitúcií z piatich európskych krajín, koordinovaný Univerzitou vo Valencii. Partneri projektu zahŕňajú vedeckých novinárov, vedcov rôznych disciplín, a okrem iných aj katedru sociológie TU.