Na Trnavskom mýte môže vzniknúť národné kultúrne a kongresové centrum

Bratislava 16. júla (TASR) – Na mieste súčasného Domu odborov na bratislavskom Trnavskom mýte by mohlo v budúcnosti vzniknúť národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC). Vo štvrtok developer Immocap Group predstavil svoj projekt Nový Istropolis. Ten má do lokality priniesť moderné multifunkčné kultúrno-spoločenské centrum s kapacitou 3000 miest na sedenie. Zároveň potvrdil, že sa bude usilovať, aby NKKC vzniklo práve tu. Uchádzať sa preto chce aj o verejné zdroje.



"V prípade, že to bude aktuálne, sa budeme s týmto projektom uchádzať o verejné zdroje. Bolo by najideálnejším riešením, keby vznikla spolupráca medzi súkromným a verejným sektorom," povedal pre TASR generálny riaditeľ Martin Šramko. Deklaruje, že projekt pripravili od začiatku bez toho aby vedeli, že vznikla iniciatíva pre vznik NKKC. O jeho umiestnenie práve na Trnavskom mýte sa podľa jeho slov chcú uchádzať transparentne.



Developer, ktorý už investoval na Trnavskom mýte, postavil tu nové obchodné centrum či zrekonštruoval schátraný podchod, chce Dom odborov a jeho okolie prestavať na moderné kultúrno-spoločenské centrum. "Náš zámer mení mŕtvu nefunkčnú zónu v oblasti Trnavského mýta na vitálnu štvrť plnú kultúry, zelene a verejných priestorov," povedal Šramko. Tvrdí, že do tohto pre Bratislavu dôležitého, no aktuálne schátraného územia, plánujú priniesť nový rozmer, ktorý bude ponúkať veľa benefitov.



"Táto štvrť bude primárne určená na funkciu multifunkčného kultúrno-spoločenského centra. Popritom máme záujem postaviť aj kancelárie, administratívne budovy, rezidenciu a hotel," spresnil šéf Immocap Group. Počíta aj s podzemnými garážami, námestím, zelenými nádvoriami, kaviarňami či cyklotrasami. Projekt je podľa jeho slov aktuálne v štádiu investičného zámeru. V roku 2022 plánujú získať potrebné povolenia, na prelome rokov 2022-2023 spustiť výstavbu a dokončiť ju najneskôr v roku 2025.



Investor potvrdil, že ak má byť takto rozsiahly zámer zrealizovaný, je nutná prestavba Domu odborov a jeho okolia. Investor už analyzoval stav budovy. Má záujem zakomponovať tunajšie hodnotné umelecké diela do Nového Istropolisu. Veľkú časť kubánskeho mramoru, ktorým je v súčasnosti obložená budova, chce pretaviť do nových fasád centra. Financovanie projektu označil investor za zatiaľ otvorenú otázku. Presný rozpočet zatiaľ nemá.



"Nové centrum by malo priniesť kapacitu 3000 miest na sedenie a 5000 miest v kombinácii sedenie a státie. Bratislava tak má možnosť, aby sa sem dostali európske i svetové podujatia," priblížil Šramko. Ako tvrdí, ich zámer má hlavnému mestu i celej krajine priniesť viacero ekonomických výhod, či už v oblasti rozvoja cestovného ruchu, vrátane hotelov, gastronomických zariadení a služieb. Bratislava sa podľa neho môže stať lídrom aj v kongresovej turistike.



Podporu zámeru výstavby NKKC v Bratislave vyjadrila vláda Petra Pellegriniho 12. februára 2020, na vtedajšom rokovaní schválila vyčlenenie 60 miliónov eur, ktoré sa majú investovať do roku 2026. Financovanie sa má realizovať prostredníctvom účelovej dotácie, ktorú bude čerpať občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum. Podmienkou uvoľnenia peňazí je však konkrétna štúdia s presnou lokalizáciou budúceho NKKC, projekt má zhodnotiť Útvar hodnoty za peniaze ministerstva financií, k zámeru sa má vyjadriť aj Protimonopolný úrad SR a Európska komisia (EK).