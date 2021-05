Na Trnavskom mýte pred tržnicou vysadili päť platanov

Na snímke osádzanie vzrastlých platanov pred Novou tržnicou na Trnavskom mýte. Príprava spočívala v 1,95 m hlbokej jame so stromovým substrátom a 1,2 m hlbokými zakoreňovacími bunkami. Pri výkope boli nájdené dve potrubia, ktoré boli preložené, aby mali korene platanov dostatok priestoru na rast a aby sa tu platanom dlhodobo darilo. V Bratislave 6. mája 2021. Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 6. mája (TASR) – Na bratislavskom Trnavskom mýte pred tržnicou vysadili vo štvrtok päť platanov, ktoré majú 12 metrov a doviezli ich z Holandska. Vysadené boli do takmer dvojmetrovej jamy so stromovým substrátom a 1,2 metrovými hlbokými zakoreňovacími bunkami. Hlavné mesto tak začína obnovovať dlhodobo zanedbaný priestor pred tržnicou. Práce by mali trvať do konca mája.Napriek tomu, že pred štyrmi rokmi sa táto plocha rekonštruovala, pobyt v tomto priestore je podľa mesta počas horúcich letných dní pre prehriaty asfalt neznesiteľný. "" priblížil primátor Bratislavy Matúš Vallo.Aby sa stromy uchytili v náročnom prostredí, mesto použilo prekoreňovacie bunky. Vybraný druh stromu je podľa samosprávy odolný aj voči vyšším teplotám a klimatickým zmenám a vďaka svojej mohutnosti i rýchlemu rastu pomôže tento priestor v lete schladiť. Nákup platanov spolu s dopravou vyšiel na 70.000 eur. Primátor poznamenal, že sa snažia rokovať so súkromnými firmami, ktoré sídlia v okolí, aby nákup zafinancovali.Ďalšie financie investuje hlavné mesto do prác, aby pri platanoch vytvorilo miesto na sedenie a umiestnilo dlažbu. Vytvoriť chce síce menší, ale komfortný verejný priestor, ktorý bude pre ľudí príjemný aj počas horúcich dní. Vallo priznáva, že priestor na Trnavskom mýte v okolí tržnice si do budúcna zaslúži rozsiahlejšiu obnovu.