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Na Trnavskom mýte v hlavnom meste nefunguje svetelná signalizácia

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Radovan Stoklasa

Zelená vlna STVR na sieti X zasa informuje, že tunel Sitina, ktorý bol počas noci a rána uzatvorený z dôvodu pravidelnej údržby, je už plne prejazdný.

Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Dopravnú situáciu v hlavnom meste SR Bratislave komplikuje nefunkčná svetelná signalizácia na Trnavskom mýte. Oznam o obmedzení uvádza v aktuálnom spravodajstve Stellaservis.

Zelená vlna STVR na sieti X zasa informuje, že tunel Sitina, ktorý bol počas noci a rána uzatvorený z dôvodu pravidelnej údržby, je už plne prejazdný.
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