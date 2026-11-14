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Na Trnavskom mýte v hlavnom meste nefunguje svetelná signalizácia
Zelená vlna STVR na sieti X zasa informuje, že tunel Sitina, ktorý bol počas noci a rána uzatvorený z dôvodu pravidelnej údržby, je už plne prejazdný.
Autor TASR
Bratislava 14. novembra (TASR) - Dopravnú situáciu v hlavnom meste SR Bratislave komplikuje nefunkčná svetelná signalizácia na Trnavskom mýte. Oznam o obmedzení uvádza v aktuálnom spravodajstve Stellaservis.
Zelená vlna STVR na sieti X zasa informuje, že tunel Sitina, ktorý bol počas noci a rána uzatvorený z dôvodu pravidelnej údržby, je už plne prejazdný.
Zelená vlna STVR na sieti X zasa informuje, že tunel Sitina, ktorý bol počas noci a rána uzatvorený z dôvodu pravidelnej údržby, je už plne prejazdný.