VIDEO: Na Trnavskom mýte začínajú s výstavbou projektu Istropolis
Výstavba sa momentálne týka dvoch administratívnych budov - Istropolis Atrium a Istropolis Tower a jedného bytového domu.
Autor TASR
Bratislava 28. januára (TASR) - Projekt dlhé roky plánovaného nového Istropolisu na Trnavskom mýte v bratislavskom Novom Meste vstupuje do realizačnej fázy. Developerská spoločnosť Immocap začína s výstavou prvých troch objektov, a to dvoch kancelárskych a jednej rezidenčnej budovy. Súčasťou prvej fázy projektu má byť aj výstavba očakávanej kultúrno-spoločenskej haly s kapacitou 3000 ľudí. Projekt nového Istropolisu vzniká na území s rozlohou 4,3 hektára.
„Istropolis vnímame ako dlhodobý projekt, ktorý musí rásť citlivo, vo fázach a v súlade s mestom. Prvé budovy vytvárajú základ, na ktorom bude možné ďalej rozvíjať celé územie - urbanisticky, architektonicky aj komunitne. Po rokoch príprav prechádzame od plánov k realite. Začiatok výstavby je pre nás kľúčovým míľnikom a potvrdením, že vízia Istropolisu sa postupne mení na skutočnosť,“ skonštatoval generálny riaditeľ spoločnosti Martin Šramko.
Výstavba sa momentálne týka dvoch administratívnych budov - Istropolis Atrium a Istropolis Tower a jedného bytového domu. Budovy majú byť dokončené postupne v priebehu dvoch až troch rokov. Nasledovať, v rámci prvej fázy projektu, by mala aj výstavba kultúrno-spoločenskej haly, termín začiatku prác odhaduje developer na rok 2027.
Vzhľadom na rozsah projektu bude výstavba prebiehať postupne v niekoľkých fázach rozdelených na etapy. Stavebné práce na ďalších objektoch budú závisieť od získania povolení. V rámci celého projektu má vzniknúť postupne celkovo deviatich budov, z toho troch kancelárskych a piatich bytových so 600 bytmi. Vybudované majú byť aj dve nové námestia, vnútroblokový park, podľa developera väčší ako Hlavné námestie, pribudnú taktiež nové verejné priestranstvá, fontány a zeleň. Súčasťou transformácie územia má byť aj úprava Škultétyho ulice, ktorá sa má výrazne spomaliť.
„Súbežne s realizáciou prvej fázy pracujeme aj na ďalšom pokračovaní. Našim cieľom je výstavbu celého projektu riadiť kontinuálne a dostavať v čo najkratšom možnom čase,“ uviedol pre TASR Šramko s tým, že pravidelne komunikujú s viacerými zložkami či odbormi v rámci hlavného mesta, mestskej časti aj štátu. Dokončenie projektu je predbežne plánované do roku 2031.
Hoci sa developer snaží, aby obyvatelia pocítili stavebné práce čo najmenej, dočasným obmedzeniam sa však projekt nevyhneme. Práce sa budú týkať Kukučínovej, Škultétyho, Vajnorskej aj Šancovej ulice, kde môže podľa developera dočasne vzniknúť „mierne obmedzenie dopravy“. Ubezpečuje však, že o všetkých plánoch či zmenách bude verejnosť informovať.
Budova bývalého Istropolisu vyrástla v 80. rokoch minulého storočia. Slúžila ako zjazdový palác pre špičky komunistického režimu. Po roku 1989 bola majetkom odborov. Novomestská samospráva sa ju pred rokmi pokúšala odkúpiť, k dohode neprišlo. Odbory predali Istropolis súkromnému investorovi v roku 2017.
Koncom februára 2025 predstavila developerská spoločnosť inovovanú podobu nového Istropolisu na Trnavskom mýte, ktorý má vyrásť na mieste asanovaného pôvodného Domu odborárov, známeho ako Istropolis. S hlavným mestom podpísal developer memorandum o porozumení a spoločnom postupe. Práce na infraštruktúre a prekládkach rôznych sietí sa začali v lete 2025.
