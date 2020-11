Na trnavskom Nádvorí svieti hlava ninja korytnačky od M. Lukáča

Trnava 24. novembra (TASR) – Veľkorozmerný svetelný objekt v podobe hlavy ninja korytnačky Leonarda pribudol do Kultúrneho centra (KC) Nádvorie v Trnave. Je dielom mladého slovenského výtvarníka Martina Lukáča, držiteľa českej Ceny umeleckej kritiky pre mladých umelcov Galéria kritikov. Informoval o tom riaditeľ KC Dušan Vančo.



"Inšpiráciou autorovi bola postavička zo seriálu Teenage Mutant Ninja Turtles, ktorá milovala nielen pizzu, ale aj bojové umenia," uviedol Vančo. Lukáč pôvodne namaľoval Leonarda z profilu, kresba bola odkazom na dekoratívne maľby funkcionalizmu, najmä Bauhausu. Neskôr, ako dodal Vančo, kresbu pretavil do 20 hláv ninja korytnačiek na výstave Two Hands and a Magnifying Glass v brnianskej Fait Gallery. Pokračoval sofistikovanou farebnou štvoricou na vlaňajšej výstave s názvom I’d Rather Be With You v Berlíne.



Hlavu pretransformovanú do svetelného objektu bude možné na nádvorí KC vidieť do polovice januára budúceho roka. Rozsvieti sa každý deň krátko po 16. hodine.