Na Trnavskom objektíve vystavia 186 snímok amatérskych fotografov

Fotografia Siesta od Barbory Jurčovej zo súťaže Trnavský objektív. Foto: Trnavské osvetové stredisko

Trnava 6. apríla (TASR) – Spolu 186 fotografií vybrala odborná porota 51. ročníka súťaže Trnavský objektív na výstavu, ktorá bude od 8. apríla inštalovaná v Západoslovenskom múzeu v Trnave. Do súťaže amatérskych fotografov okresov Trnava, Piešťany a Hlohovec sa v tomto roku prihlásilo 25 autorov a zaslalo spolu 200 prác vo viacerých kategóriách. Podujatie tradične organizuje Trnavské osvetové stredisko (TOS). Informovala o tom Milada Kotlebová z oddelenia záujmovo-umeleckej činnosti TOS.Výstavnú kolekciu si budú môcť prezrieť záujemcovia na webovej stránke TOS. Trnavský objektív je trojstupňová súťaž, ocenené práce postupujú do krajského a celoštátneho kola súťaže AMFO. Pre rok 2021 vyhlásilo Národné osvetové centrum tému Rodina, no nebola povinnou témou.uviedla Kotlebová. Výstava bude nainštalovaná do 31. mája.Porota navrhla oceniť v kategórii autorov nad 25 rokov v čiernobielej fotografii Petra Gajarského z Trebatíc, Jána Gala z Piešťan a Evu Jonisovú z Trnavy, vo farebnej fotografii Jána Baracku z Rakovíc, Vojtecha Hanka z Veľkého Orvišťa a Zlatku Roy Slobodu z Trnavy. Vo vekovej skupine 15 až 25 rokov boli ocenení za čiernobielu fotografiu bez určenia poradia Martin Barcay z Cífera a Lea Pestún z Hrnčiaroviec nad Parnou, za farebné fotografie Barbora Jurčová a Ester Vařáková z Trnavy. Sebastian Roy z Trnavy bodoval medzi autormi do 15 rokov v čiernobielej i farebnej fotografii. Samostatné ocenenia v kategórii Cykly a seriály získali Ivana Drahňovská a Viliam Procházka z Trnavy a Vojtech Hank z Veľkého Orvišťa. V kategórii Experiment porota ocenila Jána Baracku z Rakovíc, Ernesta Koppona z Vrbového, Lauru Pestún z Hrnčiaroviec nad Parnou a Sebastiana Roya z Trnavy.