Na trnavskom štadióne ŠK Lokomotíva by mohol pribudnúť skatepark

Trnava 2. decembra (TASR) – Do 17. decembra majú možnosť prihlásiť sa na trnavskej radnici záujemcovia o realizáciu projektu budúceho skateparku v Trnave. Na štadióne ŠK Lokomotíva na sídlisku Družba ho chce mesto pre verejnosť vystavať za zhruba 70.000 eur. Informuje o tom vestník verejného obstarávania.



Na skatepark chce mesto využiť asfaltové ihrisko s rozmermi 25 krát 40 metrov, ktoré nie je v súčasnosti v dobrom stave a vyžaduje si opravu. Po novom by na ňom mala byť umiestnená konštrukcia kovového skeletu v kombinácii s drevenými jazdnými plochami, a to podľa návrhu úspešného uchádzača, ktorý prevezme na seba aj výstavbu.



Primátor Peter Bročka k projektu na sociálnej sieti uviedol, že mobilný skatepark by mal byť prechodným stupňom k realizácii väčšieho projektu, ktorý mesto chystá. Výstavba by sa podľa neho mala uskutočniť na jar budúceho roka.



V súčasnosti nemajú skatebordisti žiadnu oficiálnu plochu, kde by sa mohli realizovať, okrem menších rámp, ktoré si vybudovali. Posledný skatepark fungoval na kúpalisku Slávia ešte pred jeho prestavbou. Mal však takisto drevené prvky, ktoré treba po dvoch-troch rokoch obnovovať, k čomu už nedošlo.