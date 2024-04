Na troch miestach v Prešovskom kraji našli muníciu

Prešov 15. apríla (TASR) - K trom prípadom nálezu neznámej munície vyslali počas uplynulých dní pyrotechnika Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Ako TASR informovala krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, muníciu našli v obci Hunkovce, bývalej obci Smolník a v Starej Ľubovni.



V piatok (12. 4.) ráno, na linku 158 oznámil 54-ročný muž z obce Hunkovce, že počas kosenia lúky pri miestnom cintoríne v trávnatom poraste našiel neznámu muníciu. "Policajná hliadka bola okamžite vyslaná na miesto. Krajský pyrotechnik po obhliadnutí munície určil, že ide o 81-milimetrovú delostreleckú mínu z obdobia druhej svetovej vojny. Nakoľko mína bola poškodená, teda nebola schopná prevozu, bola pyrotechnikom zneškodnená na mieste," uviedla Ligdayová.



Ako pokračovala, muž zo Starej Ľubovne v sobotu (13. 4.) podvečer taktiež oznámil na linku 158 nález munície, a to pri výkopových prácach na pozemku. "V tomto prípade išlo o granát z obdobia druhej svetovej vojny. Krajský pyrotechnik za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení muníciu zneškodnil na lúke pod vrcholom Vábec," povedala Ligdayová.



V rovnaký deň, len pár minút neskôr našiel 44-ročný Humenčan predmet, ktorý pripomínal muníciu a oznámil to na políciu. "Ručný granát našiel pri potoku v bývalej dedine Smolník, nad vodnou nádržou Starina. Pyrotechnik Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove ručný granát F1 zabezpečil a prevzal k zneškodneniu," vysvetlila Ligdayová.



Polícia upozorňuje na to, že vojnová munícia je napriek jej veku vo väčšine prípadov stále funkčná a predstavuje veľké riziko pri akejkoľvek neodbornej manipulácií s ňou. Nález je preto potrebné čo najskôr ohlásiť na políciu.