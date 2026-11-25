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Na troch školských budovách chce Nitra zriadiť zelené strechy
Radnica chce na projekt získať financie z fondov Európskej únie, celkové náklady naň dosiahnu sumu 1.575.062,17 eura.
Autor TASR
Nitra 25. novembra (TASR) - Tri školy v Nitre dostanú zelené vegetačné strechy, ktoré budú zadržiavať vodu a následne ju odvádzať do podzemných vsakovacích nádrží. Mesto ich chce vybudovať na Základných školách (ZŠ) Nábrežie mládeže a Benkova a na budove Materskej školy Bazovského.
Radnica chce na projekt získať financie z fondov Európskej únie, celkové náklady naň dosiahnu sumu 1.575.062,17 eura. Na školských budovách pribudne spolu takmer 4800 metrov štvorcových extenzívnych vegetačných striech. „Bude to mať pozitívny vplyv na spomalenie odtoku zrážkovej vody, ktorá bude odvádzaná do podzemného vsakovacieho systému,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou realizácie v objektoch ZŠ je aj podzemná vodotesná akumulačná šachta s čerpadlom určeným na zavlažovanie a nová bleskozvodná sústava. „V areáli MŠ Bazovského bude dažďová voda odvádzaná do vsakovacích objektov cez nové ležaté rozvody dažďovej kanalizácie. Aj tu sa vykoná kompletná rekonštrukcia bleskozvodu a uzemnenia,“ doplnila radnica.
V súčasnosti sa zrážková voda dopadajúca na strechy školských budov odvádza ako odpadová priamo do kanalizácie. „Vegetačné strechy umožnia zadržiavanie zrážkovej vody, spomalenie odtoku a využitie pre strešný kryt. Vegetačný povrch okrem toho prispeje k znižovaniu prehrievania interiéru budovy a zníži sálanie tepla do okolia. Extenzívna vegetačná strecha je tiež počas prívalových dažďov schopná zadržať a spomaliť odtok vody. Tým prispieva k preventívnej ochrane pred lokálnym zatopením územia,“ doplnil mestský úrad.
Radnica chce na projekt získať financie z fondov Európskej únie, celkové náklady naň dosiahnu sumu 1.575.062,17 eura. Na školských budovách pribudne spolu takmer 4800 metrov štvorcových extenzívnych vegetačných striech. „Bude to mať pozitívny vplyv na spomalenie odtoku zrážkovej vody, ktorá bude odvádzaná do podzemného vsakovacieho systému,“ uviedol mestský úrad.
Súčasťou realizácie v objektoch ZŠ je aj podzemná vodotesná akumulačná šachta s čerpadlom určeným na zavlažovanie a nová bleskozvodná sústava. „V areáli MŠ Bazovského bude dažďová voda odvádzaná do vsakovacích objektov cez nové ležaté rozvody dažďovej kanalizácie. Aj tu sa vykoná kompletná rekonštrukcia bleskozvodu a uzemnenia,“ doplnila radnica.
V súčasnosti sa zrážková voda dopadajúca na strechy školských budov odvádza ako odpadová priamo do kanalizácie. „Vegetačné strechy umožnia zadržiavanie zrážkovej vody, spomalenie odtoku a využitie pre strešný kryt. Vegetačný povrch okrem toho prispeje k znižovaniu prehrievania interiéru budovy a zníži sálanie tepla do okolia. Extenzívna vegetačná strecha je tiež počas prívalových dažďov schopná zadržať a spomaliť odtok vody. Tým prispieva k preventívnej ochrane pred lokálnym zatopením územia,“ doplnil mestský úrad.