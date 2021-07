Na troch úsekoch D1 v Trenčianskom kraji sa začali dopravné obmedzenia

Trenčín 31. júla (TASR) – Na troch úsekoch diaľnice D1 v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) sa začali v sobotu ráno čiastočné dopravné obmedzenia. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Eva Žgravčáková.



„NDS čiastočne uzavrie pravý jazdný pás diaľnice D1 v úseku križovatky Trenčín - západ v km 124,000 – 125,000. Dôvodom je oprava diaľničného mosta. Obmedzenia potrvajú do 17. októbra. Stavebné práce budú realizované v pravom jazdnom páse na pravom moste (smer Žilina),“ uviedla Žgravčáková.



Ako dodala, čiastočné dopravné obmedzenia čakajú na vodičov aj v úseku D1 pri Nemšovej, kde budú do 15. augusta opravovať mostné závery. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Stavebné práce budú realizované iba v dňoch utorok, streda a štvrtok.



Na ďalšie dopravné obmedzenia sa musia pripraviť vodiči na úseku diaľnice D1 pri Sverepci, kde budú opravovať vozovku. Obmedzenie potrvá do nedele (1. 8.) do 12.00 h.