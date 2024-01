Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň sa zúčastnili muži, ženy, deti i psy

Na snímke účastníci odštartovali Trojkráľový beh v súťažnej disciplíne v chôdzi s paličkami okolo obce Kriváň, okres Detva v sobotu 6. januára 2024. Foto: TASR Ján Krošlák

Kriváň 6. januára (TASR) - Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň v Detvianskom okrese sa zúčastnilo v sobotu 171 účastníkov. Zapojili sa muži, ženy, deti i psy. Ako pre TASR za organizátorov potvrdil Michal Uhrin, bežcov nad 15 rokov bolo 120.Prvý aj tento rok dobehol do cieľa 27-ročný bežec Matej Schieber zo Zvolenskej Slatiny s časom vyše 31 minút.povedal pre TASR, keď dobehol do cieľa. Trať pre bežcov nad 15 rokov merala 8200 metrov a bol to okruh okolo obce Kriváň po asfalte i po lúke.Okrem behania bola v sobotu na akcii aj nová súťažná disciplína. Bola to chôdza s paličkami okolo Kriváňa, trasa merala 5650 metrov a zapojilo sa do nej 16 ľudí. Prvý prišiel do cieľa majster Slovenska do 50 rokov Jaroslav Kubányi z klubu Krtíšský Walker.spomenul.Piaty ročník akcie organizovali krivánski dobrovoľní hasiči s obcou. Pre deti do 15 rokov pripravili 1130-metrovú trať po asfalte. Zapojili sa aj ľudia, ktorí 8200-metrovú trať odbehli v sprievode svojho psa, jeden z účastníkov z Bratislavy zas symbolicky bežal v hasičskej uniforme.