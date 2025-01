Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň sa zúčastnili muži, ženy, deti i pes

Kriváň 6. januára (TASR) - Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň v Detvianskom okrese sa v pondelok zúčastnilo takmer 200 účastníkov. Zapojili sa muži, ženy, deti i pes. TASR o tom za organizátorov informoval Marek Mališ.



Dodal, že detí bolo tento rok 62, bežcov nad 15 rokov bolo vyše 130. Prvý dobehol do cieľa 25-ročný bežec Matej Haulík z Podzámčoka vo Zvolenskom okrese. Ako povedal TASR, bežalo sa mu dobre. "Nepoznal som trať, bál som sa, že sa bude šmýkať, dobre som však zvolil obuv. Nešmýkalo sa, až na schody pri stanici. Veľmi dobre sa bežalo, aj kopec bol fajn," objasnil.



Mališ za organizátorov uviedol, že tento rok sa na behu zúčastnilo viac bežcov ako vlani. "Cieľom je združovať športové kluby a komunity na Podpoľaní, je to tak splnené," spomenul s tým, že dúfa, že v budúcom roku sa v Kriváni stretne ešte viac športovcov.



Na behu boli v pondelok aj ľudia zo športového klubu Detva v pohybe. "Na podujatí sa zúčastnilo 31 aktívnych detských atlétov, boli v dvoch kategóriách. Trať bola trošku náročná tým, že nasnežilo a trošku sa šmýkalo, deti to však zvládli. Je veľká výhra aj pre organizátorov, aj pre nás trénerov," povedala trénerka klubu Miriam Moravíková.



Na športovom podujatí sa na Troch kráľov prvýkrát zúčastnil aj rodák z obce Kriváň Peter Gonda. "Bežalo sa mi výborne, bola veselá atmosféra a rád sa zúčastním aj na ďalšom ročníku," reagoval.



Trať pre dospelých bežcov nad 15 rokov merala 8000 metrov a bol to okruh chotárom obce Kriváň. Pre deti do 15 rokov pripravili približne tisícmetrovú trať po asfalte.