Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň sa zúčastnili muži, ženy, deti i pes
Autor TASR
Kriváň 6. januára (TASR) - Na Trojkráľovom behu obcou Kriváň v Detvianskom okrese sa v utorok zúčastnilo vyše 200 bežcov. Zapojili sa muži, ženy, deti i pes. TASR o tom za organizátorov informoval Marek Mališ. Aj tento rok dobehol prvý do cieľa 26-ročný Matej Haulík zo Zvolenského okresu.
Detí bolo tento rok 69, bežcov nad 15 rokov bolo 171. „Tento ročník hodnotím ešte lepšie ako minulý. Vyšlo nám počasie, mali sme viac účastníkov i viacej organizátorov,“ zhodnotil Mališ s tým, že cieľom podujatia je združovať športové kluby a komunity na Podpoľaní. Spomenul, že kategória chôdze s paličkami sa osvedčila a budú ju aj naďalej organizovať.
Jedným z organizátorov bol aj krivánsky obecný poslanec Peter Gonda. „Napriek tomu, že celé vianočné sviatky som pre chorobu ležal doma, bežalo sa mi veľmi dobre,“ konštatoval. Spomenul, že tento ročník podľa neho dopadol veľmi dobre. Nováčikom na Trojkráľovom behu obcou Kriváň bol tento rok aj 59-ročný Anton Hudák z Považia. „Bežalo sa mi výborne, trať bola výborne pripravená, bola však náročná. Vnímal som čas, okolie som nestíhal pozerať,“ povedal TASR.
Na behu boli v utorok aj ľudia zo športového klubu Detva v pohybe. „Trojkráľový beh obcou Kriváň bol vynikajúci. Sme spokojní s výkonmi, hlavne detí,“ zhrnula trénerka klubu Miriam Moravíková. Doplnila, že deti mali kategórie prispôsobené svojmu veku. „Nikto sa nezranil, boli síce nejaké pády na čerstvom snehu, čo napadal, deti to však zvládli a tešili sa z výkonov,“ poznamenala.
Trať pre dospelých bežcov nad 15 rokov merala 8,2 kilometra a bol to okruh chotárom obce Kriváň po asfalte i po lúke. Pre deti do desať rokov pripravili trať s dĺžkou 680 metrov a pre tie nad desať rokov beh na 1300 metrov. Po ročnej prestávke sa na akcii mohli zúčastniť aj priaznivci chôdze s paličkami. Bola to spoločná kategória bez rozdielu veku a pohlavia s dĺžkou štyri kilometre.
