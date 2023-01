Trojkráľový beh obcou Kriváň: Podujatia sa zúčastnili dospelí i deti

Kriváň 6. januára (TASR) – Muži, ženy a aj deti sa zúčastnili na piatkovom Trojkráľovom behu obcou Kriváň v Detvianskom okrese. Ako TASR za organizátorov potvrdil Mário Chlebničan, dospelých bežcov bolo 113 a detí 63, čo je spolu 176 účastníkov.



Doplnil, že tento rok prišlo bežať obcou doteraz najviac účastníkov. "Počasie nám vyšlo, štvrtý ročník akcie organizovali krivánski dobrovoľní hasiči s obcou," spresnil.



Ako prvý dobehol do cieľa 26-ročný bežec Matej zo Zvolenskej Slatiny. Spomenul, že trénuje v rámci detvianskeho športového klubu, ktorý združuje bežcov viacerých vekových kategórií. Poznamenal, že v piatok sa rozhodol podporiť obecné podujatie a do cieľa dobehol za necelých 30 minút. Na behu sa v piatok zúčastnila aj 33-ročná Eva z Detvy, ktorá je tiež súčasťou detvianskeho bežeckého športového klubu. V kategórii do 40 rokov sa umiestnila na prvom mieste. "Trať bola pekná, zadarmo však tá medaila nebola, kopec dal o sebe vedieť. Bola to vydarená akcia, v cieli nám chutili guláš a aj punč. Už sa tešíme na ďalší ročník," zhodnotila. Medailu si domov odniesla aj jej dvojročná dcéra Eva, ktorá bežala v kategórii do šesť rokov.



Trať pre dospelých merala 8,1 kilometra, detská trať mala jeden kilometer.