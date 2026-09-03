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Na Troyerovom námestí v Stupave vysadia počas októbra 70 stromov
S výsadbou sa začne až po skončení stavebných úprav a po tohtoročných Dní zelá (2. - 4. 10.), počas ktorých bude v priestore veľký pohyb návštevníkov.
Autor TASR
Bratislava/Stupava 3. septembra (TASR) - Na Troyerovom námestí, v súčasnosti rekonštruovanej centrálnej zhromažďovacej ploche Stupavy, pribudnú na jeseň desiatky stromov. Ich výsadbu počas októbra v rámci projektu adaptačných opatrení ohlásila samospráva na sociálnej sieti.
„Celkovo má pribudnúť 70 stromov,“ priblížila krajinná architektka a projektantka priestoru Júlia Stráňáková. „Budú vysadené ako solitéry, v skupinách aj v alejach. Priestor doplnia napríklad celtisy, hraby, agáty, previsnutá lieska, gaštany, okrasné čerešne, javory, lipy, jaseňe či výrazný solitérny dub,“ spresnila.
S výsadbou sa začne až po skončení stavebných úprav a po tohtoročných Dní zelá (2. - 4. 10.), počas ktorých bude v priestore veľký pohyb návštevníkov. Z tohto dôvodu s jesennou výsadbou počkajú aj v prípade trvalkových záhonov a krov.
V rámci projektu, ktorý sa začal vo februári a vzhľadom na zmenu klímy sa zameriava tak na estetický, ako i funkčný charakter obnovy, zrealizujú viaceré vodozádržné opatrenia. Vodu zo spevnených plôch budú odvádzať rigoly s 13 drenážnymi studňami, rovnako vyše 250 vsakovacích blokov bude pomáhať zadržiavať v teréne dažďovú vodu zo strechy mestského kultúrneho a informačného centra.
Celková hodnota projektu adaptačných opatrení využívajúceho eurofondy je vyše milión eur.
„Celkovo má pribudnúť 70 stromov,“ priblížila krajinná architektka a projektantka priestoru Júlia Stráňáková. „Budú vysadené ako solitéry, v skupinách aj v alejach. Priestor doplnia napríklad celtisy, hraby, agáty, previsnutá lieska, gaštany, okrasné čerešne, javory, lipy, jaseňe či výrazný solitérny dub,“ spresnila.
S výsadbou sa začne až po skončení stavebných úprav a po tohtoročných Dní zelá (2. - 4. 10.), počas ktorých bude v priestore veľký pohyb návštevníkov. Z tohto dôvodu s jesennou výsadbou počkajú aj v prípade trvalkových záhonov a krov.
V rámci projektu, ktorý sa začal vo februári a vzhľadom na zmenu klímy sa zameriava tak na estetický, ako i funkčný charakter obnovy, zrealizujú viaceré vodozádržné opatrenia. Vodu zo spevnených plôch budú odvádzať rigoly s 13 drenážnymi studňami, rovnako vyše 250 vsakovacích blokov bude pomáhať zadržiavať v teréne dažďovú vodu zo strechy mestského kultúrneho a informačného centra.
Celková hodnota projektu adaptačných opatrení využívajúceho eurofondy je vyše milión eur.