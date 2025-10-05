< sekcia Regióny
Na tržnici v Brezne sa už môžu predávať ozdobné plastové dekorácie
Ako zdôvodnila samospráva, opatrenie, a teda zákaz predaja ozdobných plastových výrobkov na miestnej tržnici, malo slúžiť ako prevencia nadmerného používania plastov.
Autor TASR
Brezno 5. októbra (TASR) - Mestskí poslanci v Brezne na ostatnom septembrovom zasadnutí zrušili zákaz predaja ozdobných plastových výrobkov na trhovisku na Ulici ČSA, ktorý prijali v decembri minulého roka. Urobili tak na podnet viacerých dlhoročných predajcov na miestnej tržnici, ktorých podnikanie je existenčne naviazané na predaj a v niektorých prípadoch i výrobu dekoratívnych prvkov.
„Zákaz predaja na trhovisku výrazne obmedzil možnosti ich obživy, čo je v rozpore so snahou mesta podporovať lokálne podnikanie. Navyše, plastové výrobky sú naďalej legálne dostupné v maloobchodných prevádzkach, ktoré nie sú predmetom regulácie zo strany samosprávy, čo vytvára nerovnováhu medzi predajcami a môže viesť k presunu zákazníkov do obchodných sietí mimo trhoviska,“ vysvetlil brezniansky primátor Tomáš Abel.
Ako zdôvodnila samospráva, opatrenie, a teda zákaz predaja ozdobných plastových výrobkov na miestnej tržnici, malo slúžiť ako prevencia nadmerného používania plastov, následného hromadenia plastového odpadu a jeho nesprávnej likvidácie, čo spôsobuje ekologickú záťaž pre životné prostredie.
„Mesto si naďalej uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia, ale v tejto fáze uprednostňujeme postupné a vyvážené kroky, ktoré zohľadňujú aj sociálne a ekonomické aspekty,“ zdôraznil Abel.
„Zákaz predaja na trhovisku výrazne obmedzil možnosti ich obživy, čo je v rozpore so snahou mesta podporovať lokálne podnikanie. Navyše, plastové výrobky sú naďalej legálne dostupné v maloobchodných prevádzkach, ktoré nie sú predmetom regulácie zo strany samosprávy, čo vytvára nerovnováhu medzi predajcami a môže viesť k presunu zákazníkov do obchodných sietí mimo trhoviska,“ vysvetlil brezniansky primátor Tomáš Abel.
Ako zdôvodnila samospráva, opatrenie, a teda zákaz predaja ozdobných plastových výrobkov na miestnej tržnici, malo slúžiť ako prevencia nadmerného používania plastov, následného hromadenia plastového odpadu a jeho nesprávnej likvidácie, čo spôsobuje ekologickú záťaž pre životné prostredie.
„Mesto si naďalej uvedomuje dôležitosť ochrany životného prostredia, ale v tejto fáze uprednostňujeme postupné a vyvážené kroky, ktoré zohľadňujú aj sociálne a ekonomické aspekty,“ zdôraznil Abel.