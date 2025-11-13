< sekcia Regióny
Na Tulipáne v Trnave postupne spustia novú organizáciu dopravy
Autor TASR
Trnava 13. novembra (TASR) - V trnavskej mestskej štvrti Tulipán po mesiacoch rekonštrukčných prác postupne spustia novú organizáciu dopravy. Prvé zóny so zmeneným režimom oficiálne uvedenú do platnosti v stredu 19. novembra. Mesto Trnava o tom informovalo na svojom webe.
V prvom kroku pôjde o ulice Stromová, Tulipánová, Ružová, Kozácka, Púpavová a Fraňa Kráľa. Dotknuté oblasti sú vyznačené na mape, ktorú zverejnilo mesto na webovej stránke. „V týchto úsekoch budú odstránené prekrytia dopravných značiek, ktoré tak nadobudnú plnú platnosť,“ doplnila samospráva.
Zmeny v dopravnom režime môžu podľa mesta v prvých dňoch po spustení priniesť istú mieru nejasností či neistoty. „Aby sme predišli zbytočným kolíznym alebo neprehľadným situáciám, bude v dotknutých lokalitách počas prvých dní posilnená prítomnosť policajných hliadok, ktoré budú na mieste navigovať dopravu a pomáhať vodičom pri zorientovaní sa v novom režime,“ dodalo.
Nová organizácia dopravy je súčasťou širšej revitalizácie Tulipánu, v rámci ktorej sa zrekonštruovali vozovky, pribudli cyklocesty, nové vyvýšené priechody a križovatky a zrealizovali sa dopravné prvky, ktoré majú pomôcť upokojiť dopravu.
V ďalších úsekoch bude nová organizácia dopravy zavedená postupne. O jednotlivých etapách spúšťania bude samospráva priebežne informovať. Plánovaná zmena organizácie dopravy v tejto mestskej štvrti, ktorá prináša aj zjednosmernenie viacerých ulíc, sa už skôr stretla s kritikou z radov opozičných mestských poslancov.
