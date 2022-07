Na túrach si treba dať podľa ochranárov pozor na boľševník obrovský

Vysoké Tatry 20. júla (TASR) - Aj napriek dlhoročnej snahe ochranárov úplne zlikvidovať invázny druh boľševník obrovský v kompetenčnom území Správy Tatranského národného parku (TANAP-u) sa s ním môžu návštevníci ešte stále sporadicky stretnúť. Najviac lokalít výskytu je v oblasti Vysokých Tatier, no evidujú ho aj na Liptove, napríklad v okolí Liptovskej Mary. Informovala o tom Správa TANAP-u na svojej webovej stránke.



"Aj tento rok pokračujeme v jeho systematickej eliminácii a dôsledne osekávame a zbierame všetky kvety, aby sme tak zamedzili dozretiu semien a ich následnému vysemeneniu. Zlikvidovaných bolo už niekoľko jedincov tohto zdraviu škodlivého invázneho druhu, ktorý spôsobuje vážne poškodenia kože podobné popáleninám," uvádzajú ochranári. Práve v tomto období púta boľševník obrovský pozornosť svojím gigantickým vzrastom od dvoch do štyroch metrov, ako aj obrovskými, ostro vykrajovanými listami a mohutnými bielymi súkvetiami. Tie kvitnú až do augusta a dosahujú priemer viac ako pol metra.



"V minulosti ho pestovali v záhradách a parkoch ako okrasnú bylinu. Odtiaľ sa dostal do voľnej prírody, kde sa začal expanzívne šíriť. Najčastejšie sa vyskytuje na skládkach odpadu, v intraviláne mesta, v okolí lesných porastov, prevažne však v okolí vodných tokov, ktoré výraznou mierou prispievajú k jeho šíreniu," vysvetľuje Správa TANAP-u. Na jednej materskej rastline dokáže dozrieť niekoľko desiatok tisíc semien, ktoré si udržujú klíčivosť niekoľko rokov.



Zo zdravotného hľadiska sa tento druh považuje za najnebezpečnejšiu rastlinu našej flóry. Pri kontakte s pokožkou spôsobujú jeho šťavy kožné popáleniny až pľuzgiere. Ich účinok sa znásobuje pri vystavení kože slnečnému žiareniu. "Ak na neho návštevníci počas vychádzky do prírody natrafia, rozhodne by sa ho nemali dotýkať a olamovať ho. Predídu tak vážnym zdravotným problémom," upozorňujú ochranári.