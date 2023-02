Na turistické trasy v Slovenskom raji popadalo množstvo stromov

Spišská Nová Ves 14. februára (TASR) - Po výdatnom snežení a silnom vetre popadalo v Slovenskom raji veľké množstvo stromov na turistické chodníky. Upozorňuje na to Správa Národného parku (NP) Slovenský raj. Najhoršia situácia bola podľa riaditeľa Správy NP Slovenský raj Tomáša Dražila na južnej strane Slovenského raja.



"Veľmi ťažko, dokonca až nepriechodné boli trasy v Zejmarskej rokline či Malých Zajfoch," konkretizoval Dražil. Turisti by však podľa neho mali pri plánovaní pobytu v prírode myslieť na to, že prechod po chodníkoch je celkovo sťažený a túry trvajú omnoho dlhšie ako v lete.



V súčasnosti pracovníci Správy NP Slovenský raj prerezávajú chodníky v najvyššom, teda piatom stupni ochrany prírody a taktiež na lesných pozemkoch, ktoré má v súčasnosti Správa NP v užívaní. Tento proces bude trvať dlhšie obdobie, podieľa sa na ňom každý deň niekoľko ochranárov. "Turisti by mali preto prispôsobiť svoju výstroj a správanie aktuálnym sťaženým podmienkam," upozornil Dražil.



V Slovenskom raji sú aj počas zimy prístupné pre turistov viaceré lokality, prakticky ide o všetky vyznačené turistické chodníky s výnimkou ferraty v Kyseli, kde je sezónna uzávera.