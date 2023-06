Na turistickej trase našli nahého mŕtveho 49-ročného muža

Jovice 2. júna (TASR) - Na turistickej trase v katastrálnom území obce Jovice neďaleko Rožňavy bolo vo štvrtok (1. 6.) objavené nahé telo 49-ročného muža bez známok života. Prípad vyšetruje polícia, cudzie zavinenie predbežne vylúčili. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová. Upozornil na to portál tvnoviny.sk.



Telo muža objavili popoludní na nespevnenej kamenistej ceste vedúcej k turistickej vyhliadke Dievčenská skala. "Aj napriek tomu, že telo osoby bolo nájdené obnažené, osoba na sebe nemala žiadne viditeľné zranenia. Policajti miesto nálezu zabezpečili pred vstupom nepovolaných osôb do blízkosti nebohej osoby," priblížila krajská policajná hovorkyňa.



Obhliadajúci lekár po príchode na miesto udalosti cudzie zavinenie vylúčil, presnú príčinu smrti určí nariadená pitva. "Bližšie okolnosti súvisiace s nálezom tela nebohého sú predmetom ďalšieho vyšetrovania," dodala Ivanová s tým, že polícia v súvislosti s prípadom začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenia.