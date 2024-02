Na turistickú sezónu pripravila Skalica nový systém sprevádzania

Skalica 18. februára (TASR) - Modernejšiu, s novým systémom sprevádzania, chce urobiť mesto Skalica svoju nadchádzajúcu letnú turistickú sezónu. Návštevníci mesta sa môžu tešiť na ponuku vstupov do najnavštevovanejších pamiatok, okruhové sprevádzanie so sprievodcom a aj tematické prehliadky. Odštartuje ju o tri mesiace tradičný festival Trdlofest. Informovala o tom Turistická informačná kancelária (TIK) mesta Skalica.



Počas sobôt, nedieľ a sviatkov budú na základe turistického pasu k dispozícii farský kostol sv. Michala archanjela, veža farského kostola, Dom kultúry od architekta Dušana Jurkoviča, jezuitský kostol a Rotunda sv. Juraja. V nich bude sprievodca, ktorý poskytne odborný výklad. Turistický pas si návštevníci zakúpia v TIK alebo v rotunde a umožní im vstup do všetkých pamiatok.



Novinka okruhové sprevádzanie bude vždy v sobotu a nedeľu na dvoch okruhoch. Prvý vedie po technických pamiatkach - do expozície kníhtlače, Ľadovne a na Mlyn bratov Pilárikovcov. Druhý sa venuje sakrálnym pamiatkam - františkánskemu, jezuitskému a farskému kostolu. Tematické prehliadky pamiatok mesta Skalica sú oživením turistickej sezóny 2024. Siedmeho júna to bude téma netradičných miest, kde sa bežne nesprevádza. Účastníci navštívia kostolík v Štíbore, krížové chodby a arkády vo františkánskom kostole, radnicu a oratórium. O mesiac, 19. júla, je pripravená strašidelná prehliadka pamiatok mesta Skalica, 16. augusta potulka za sochami významných osobností a 13. septembra budú turistov po pamiatkach sprevádzať ochotnícki divadelníci z divadla B.Ú.D.A.



Okrem týchto si možno v TIK objednať aj individuálne prehliadky, využiť nového audio sprievodcu mestom alebo si stiahnuť aplikáciu Geohra, ktorá turistov zábavnou formou prevedie po pamiatkach.