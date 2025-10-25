< sekcia Regióny
Na turnaji Tyrnhaw sa stretnú šermiari z Európy i Severnej Ameriky
Podujatie ponúkne zápasy v rôznych kategóriách, v ktorých si svoje sily zmerajú začiatočníci aj skúsení majstri.
Autor TASR
Trnava 25. októbra (TASR) - V trnavskej mestskej športovej hale sa v sobotu koná medzinárodný turnaj historického šermu Tyrnhaw 2025. Ako uviedli organizátori zo školy šermu Pugiles, na podujatí nastúpi viac ako 160 šermiarov z 20 krajín Európy a Severnej Ameriky.
Podľa nich program ponúkne zaujímavé dynamické zápasy a vysokú úroveň technickej zručnosti šermiarov. „Tyrnhaw je medzinárodný turnaj zameraný na tradičné umenie šermu. Toto podujatie je jedinečnou príležitosťou zažiť kombináciu súťažného napätia, technickej zručnosti a športového ducha, ktoré robia z Tyrnhawu nezabudnuteľný zážitok,“ skonštatovali organizátori.
Podujatie ponúkne zápasy v rôznych kategóriách, v ktorých si svoje sily zmerajú začiatočníci aj skúsení majstri. „O spravodlivý priebeh súťaží sa postarajú kvalifikovaní rozhodcovia pod vedením slovenskej federácie. Vrcholom podujatia bude ocenenie najlepších šermiarov, ktorých mená budú zapísané na prestížny Tyrnhaw Steel Wheel of Fame,“ doplnili organizátori.
