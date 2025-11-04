Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na Tyršovom nábreží bude podujatie k 20. výročiu vraždy D. Tupého

Na archívnej snímke z 12. novembra 2005 pamätné miesto vraždy mladého študenta Daniela Tupého, študenta Filozofickej fakulty UK, ktorého zavraždili pravdepodobne neonacisti pred týždňom na Tyršovom nábreží v Petržalke. Kvetmi, zapálenými sviečkami i účasťou na koncerte pod heslom Zastavme neonacistov! prišlo vzdať úctu jeho pamiatke na Tyršovo nábrežie v Bratislave niekoľko tisíc ľudí. Foto: TASR

Pri pamätníku Daniela Tupého vystúpia Vec, Para, Lucia Piussi, Billy Barman, Erik Šulc, Denis Bango, Besna a ďalší interpreti.

Autor TASR
Bratislava 4. novembra (TASR) - Na Tyršovom nábreží v Bratislave sa v utorok podvečer uskutoční podujatie pri príležitosti 20. výročia vraždy študenta Daniela Tupého. Účastníci sa spoja za svet bez fašizmu a nacionalizmu. Na sociálnej sieti o tom informovala iniciatíva Bratislava bez náckov, ktorá je spoluorganizátorom podujatia.

Pri pamätníku Daniela Tupého vystúpia Vec, Para, Lucia Piussi, Billy Barman, Erik Šulc, Denis Bango, Besna a ďalší interpreti. Organizátori vyzývajú účastníkov, aby si so sebou priniesli sklenený kahanec so sviečkou. „Na mieste konania podujatia nie je dostatočné osvetlenie a vďaka vám tak v tento deň symbolicky rozsvietime Tyršovo nábrežie,“ uviedli.

Po skončení programu pri pamätníku bude nasledovať ďalší program v neďalekej Cyklokuchyni. K dispozícii podľa organizátorov budú čaj, guláš a kapustnica. Zároveň informovali, že v rámci podujatia prebieha otvorená výzva. Záujemcovia môžu vytvoriť plagát s antifašistickou tematikou a vyzdobiť Bratislavu.

Od vraždy študenta Daniela Tupého uplynulo 20 rokov. Ide o dodnes neuzavretý prípad, ktorý sa spája s prejavmi neonacizmu, pričom polícia pracovala aj s verziou, že páchateľmi vraždy mohli byť muži z podsvetia. Pôvodne bolo obžalovaných päť osôb, ktoré v júni 2009 Okresný súd Bratislava I oslobodil. Od roku 2023 je z vraždy Tupého obžalovaný Adam P.
