Na Tyršovom nábreží v Bratislave otvoria v piatok novú mestskú pláž

Bratislava 17. júna (TASR) – V Bratislave na Tyršovom nábreží otvoria v piatok (19. 6.) novú mestskú pláž. V priestore medzi divadlom Aréna a Starým mostom má počas leta ponúknuť obyvateľom i návštevníkom hlavného mesta možnosť na oddych, šport i kultúru. Projekt novej mestskej pláže Tyršák, ktorú organizuje spoločnosť Institute of Promotion, ponúkne návštevníkom viacúčelové športové ihrisko na plážový volejbal, plážový tenis a futbal. Nebude chýbať ani plážový bar a organizátori sľubujú aj kultúrne podujatia a sprievodné aktivity.



"Na tvorbu priestrannej pieskovej zóny bolo použitých 650 ton piesku, čo je približne 45 nákladných áut. Na letné leňošenie je pripravených 250 ležadiel, plážovú atmosféru dotvorí okrem iného aj množstvo zelene a na osvieženie počas horúcich dní sú pripravené aj hmlové brány a rozprašovače vodnej hmly," spresnili organizátori. Atraktivitou má byť aj nadrozmerná hojdačka či špeciálna "food zóna", detská piesková i koncertná zóna. Mestská pláž využije na svoju prevádzku zelenú energiu z obnoviteľných zdrojov. Vstup na pláž, ležadlá a športoviská budú pre všetkých k dispozícii bezplatne, a to podľa počasia až do konca septembra.



Viac ako desať rokov patrila časť nábrežia projektu Magio pláž, jej prevádzkovateľ sa však rozhodol v ňom už nepokračovať. Magistrát začiatkom roka avizoval, že nábrežie nechce počas leta nechať prázdne a možnosť kultúrneho programu, športových akcií či trávenia voľného času by mala zostať zachovaná. Takéto aktivity však už chcel realizovať s ohľadom na zeleň.