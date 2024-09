Na Uhlisku v Banskej Bystrici sa začína s rekonštrukciou ulice

Banská Bystrica 13. septembra (TASR) - V banskobystrickej mestskej časti Uhlisko sa začína rekonštrukcia obojsmernej cesty na Družstevnej ulici, na ktorú mesto vyčlenilo približne 60.000 eur. Práce súvisia so zriadením novej rezidentskej zóny, cieľom je zlegalizovať parkovanie na ďalšej ulici v tejto lokalite. TASR o tom informovala hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková.



V mestskej časti samospráva v uplynulom období investovala 240.000 eur do obnovy ulice Na Uhlisku. Práce spočívali vo výmene asfaltových povrchov či realizácii odvodnenia. Po stavebných úpravách bola cesta zjednosmernená, čím došlo k navýšeniu počtu parkovacích miest.



"Aktuálne začíname aj s rekonštrukciou vozovky na Družstevnej ulici, na ktorej opravíme povrch, vymeníme staré obrubníky a obnovíme bezbariérové vstupy k jednotlivým bytovým domom. V súčasnosti parkujú obyvatelia v tejto lokalite nelegálne a v rozpore s dopravnými predpismi. Vďaka obnove, novému dopravnému značeniu a realizácii takzvanej výhybne, určenej pre vyhýbanie sa automobilov, tieto miesta legalizujeme," priblížil primátor Ján Nosko s tým, že parkovanie na ulici ostane zachované tak, ako je to v súčasnosti.



Súčasťou rekonštrukcie Družstevnej ulice je aj oprava jednostranného chodníka s bezbariérovou úpravou a posunutie kontajnerového stojiska tak, aby bolo v lokalite možné vyznačiť čo najviac parkovacích miest. K úprave dopravného značenia pred kontajnermi s cieľom vyznačiť ďalšie parkovacie miesta dôjde aj na ulici Na Uhlisku.



Počas leta mesto obnovilo aj povrch parkoviska Mičinská, ktoré v mestskej časti slúži ako záchytné parkovisko. Samospráva na ňom zároveň vyznačila 125 parkovacích miest. Verejnosť ich môže bezplatne využiť aj počas konania hokejových zápasov na neďalekom zimnom štadióne.