Na UK sa budú študenti vzdelávať aj o elektronickom zdravotníctve

Bratislava 8. apríla (TASR) - Na Lekárskej fakulte (LF) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa budú študenti vzdelávať aj o elektronickom zdravotníctve. Vyplýva to z memoranda o spolupráci, ktoré v pondelok podpísali riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií (NCZI) Pavol Vršanský a dekan LF UK Juraj Payer. TASR o tom informovala vedúca oddelenia komunikácie a marketingu NCZI Alena Krčová.



V prvej fáze sa má vzdelávací systém rozšíriť formou prednášok a seminárov. "V prípade priaznivej odozvy sa bude ezdravie vyučovať ako samostatný učebný predmet," ozrejmila Krčová s tým, že na výuke budúcich lekárov sa bude priamo podieľať NCZI.



"Chceme docieliť, aby študenti nevnímali elektronické zdravotníctvo ako záťaž, ale uľahčenie ich práce v praxi,“ poznamenal Vršanský. V tomto kontexte ponúkol možnosť zapojiť študentov, a to aj z iných fakúlt, do testovania elektronického zdravotníctva a jeho nových služieb. Payer verí, že rozšírenie vzdelávania prispeje k skvalitneniu výučby aj zlepšeniu služieb elektronického zdravotníctva. "Medici sa už počas štúdia budú môcť oboznamovať s niektorými pre nich dostupnými funkcionalitami elektronického zdravotníctva a následne s nimi efektívne pracovať, aj keď prídu do praxe," priblížil.



Spoločne podpísali aj druhé memorandum o spolupráci týkajúce sa gestorstva obsahovej časti slovenskej a latinskej verzie Medzinárodnej klasifikácie chorôb. "Obe strany sa v memorandách zaviazali vzdelávať medikov v oblasti elektronického zdravotníctva, podieľať sa na ich edukácii v legislatíve týkajúcej sa práv a povinností lekárov, ako aj spolupracovať pri rozvoji 11. revízie Medzinárodnej klasifikácie chorôb (MKCH-11)," ozrejmila Krčová.



Na podpise memoránd sa na pôde lekárskej fakulty zúčastnila aj ministerka zdravotníctva Zuzana Dolinková (Hlas-SD). "Podpis memoranda je krokom k urýchleniu procesu skvalitnenia vzdelávania budúcich lekárov. Zároveň digitalizácia a odbyrokratizovanie zdravotníctva je veľkou výzvou, nakoľko bez kvalitných dát nie je možné zlepšovať systém v prospech pacienta," zdôraznila ministerka a vyzdvihla, že Slovensko ako jediná krajina už preložila medzinárodnú klasifikáciu chorôb do latinského jazyka.