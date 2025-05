Na UK v Bratislave zriadili Welcome centrum pre zahraničných študentov

Bratislava 15. mája (TASR) - Na Univerzite Komenského (UK) v Bratislave zriadili Welcome centrum pre zahraničných študentov a zamestnancov UK. Vo štvrtok ho slávnostne otvoril rektor UK Marek Števček. Nachádza sa na bratislavskej Štúrovej ulici.



„Centrum bude plniť zjednocujúcu funkciu vo vzťahu ku komunikácii s príslušnými štátnymi orgánmi, na to som obzvlášť hrdý a som za to vďačný, bude poskytovať všemožnú podporu a pomoc, či už študentstvu alebo ľuďom, ktorí budú chcieť u nás učiť, pracovať, robiť výskum a vedu,“ uviedol rektor.



Poukázal na isté rezervy štátu v prístupe cudzineckej polície či ostatných administratívnych formalít. Sú podľa jeho slov zvyknutí, že veľa vecí za štát robia oni. Ako podotkol, otvorenie centra je obrovským krokom k zvýšeniu internacionalizácie v praktickej rovine.



Slávnostného otvorenia Welcome centra sa zúčastnili zástupcovia viacerých rezortov, univerzity, fakúlt, vedeckej i študentskej obce.