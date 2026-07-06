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Na UKF sa začal detský fyzikálny tábor
Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Viac ako učenie (VAU) a Katedra fyziky UKF v Nitre.
Autor TASR
Nitra 6. júla (TASR) - Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa v pondelok začal 20. ročník detského fyzikálneho tábora FAJN - Fyzika Ako Ju Nepoznáme. V priestoroch Fakulty prírodných vied a informatiky budú detí vo veku od 11 do 15 rokov do 10. júla objavovať svet vedy.
Ako uviedla organizátorka tábora Ľubomíra Valovičová z UKF, deti sa na týždeň premenia na tím mechanikov Formule 1. „Budú bádať a experimentovať, zoznámia sa s meraniami rýchlosti a zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším. Následne si overia teóriu na motokárovej dráhe, kde budú merať akceleráciu v zákrute či rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry. Nakoniec všetko zúročia. Postavia vlastné jednoduché monoposty. Jeden, ktorý na vlastný pohon zájde čo najďalej, a druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny,“ priblížila Valovičová.
Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Viac ako učenie (VAU) a Katedra fyziky UKF v Nitre. „Chceme vychovať deti, ktoré sa neboja pýtať prečo a zistia, že fyzika im na to vie odpovedať. Tábor FAJN stavia na myšlienke, že sa deti najviac naučia vtedy, keď si nevšimnú, že sa učia. V obyčajnej hre objavujú skryté fyzikálne javy, na každodenné aktivity sa pozerajú z iného uhla a zisťujú, že mobily a tablety sa dajú využiť aj na bádanie, nielen na zábavu,“ doplnila Valovičová.
Ako dodala, za 20 rokov fungovania tábora FAJN absolvovalo jeho program viac ako 580 detí vo veku od 11 do 15 rokov. V úlohe animátorov sa im venovalo 68 doktorandov a študentov Katedry fyziky UKF. „Organizátori strávili vyše 4000 hodín prípravou programu - od vymýšľania až po overovanie každého experimentu. Každý ročník mal originálny, neopakovateľný program,“ dodala Valovičová.
Ako uviedla organizátorka tábora Ľubomíra Valovičová z UKF, deti sa na týždeň premenia na tím mechanikov Formule 1. „Budú bádať a experimentovať, zoznámia sa s meraniami rýchlosti a zisťovaním, čo robí vozidlo rýchlejším. Následne si overia teóriu na motokárovej dráhe, kde budú merať akceleráciu v zákrute či rozdiel medzi okamžitou a priemernou rýchlosťou motokáry. Nakoniec všetko zúročia. Postavia vlastné jednoduché monoposty. Jeden, ktorý na vlastný pohon zájde čo najďalej, a druhý, ktorý musí prežiť náraz do steny,“ priblížila Valovičová.
Mestský denný tábor od roku 2006 spoločne organizujú občianske združenie Viac ako učenie (VAU) a Katedra fyziky UKF v Nitre. „Chceme vychovať deti, ktoré sa neboja pýtať prečo a zistia, že fyzika im na to vie odpovedať. Tábor FAJN stavia na myšlienke, že sa deti najviac naučia vtedy, keď si nevšimnú, že sa učia. V obyčajnej hre objavujú skryté fyzikálne javy, na každodenné aktivity sa pozerajú z iného uhla a zisťujú, že mobily a tablety sa dajú využiť aj na bádanie, nielen na zábavu,“ doplnila Valovičová.
Ako dodala, za 20 rokov fungovania tábora FAJN absolvovalo jeho program viac ako 580 detí vo veku od 11 do 15 rokov. V úlohe animátorov sa im venovalo 68 doktorandov a študentov Katedry fyziky UKF. „Organizátori strávili vyše 4000 hodín prípravou programu - od vymýšľania až po overovanie každého experimentu. Každý ročník mal originálny, neopakovateľný program,“ dodala Valovičová.