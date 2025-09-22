< sekcia Regióny
Na UKF v Nitre sa začal 67. akademický rok
Univerzita má aktuálne akreditovaných celkovo 256 študijných programov v 19 študijných odboroch, z toho je 104 bakalárskych, 91 magisterských a 54 doktorandských študijných programov.
Autor TASR
Nitra 22. septembra (TASR) - Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa začal nový akademický rok 2025/2026. Počas slávnostného otvorenia 67. akademického roka odovzdal rektor UKF Libor Vozár zamestnancom univerzity Cenu rektora za mimoriadne výsledky vo vedeckej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti za minulý akademický rok. Informovala o tom Jana Černáková z oddelenia médií UKF.
Podľa informácií z oddelenia vzdelávania eviduje Akademický informačný systém UKF v Nitre na všetkých piatich fakultách doteraz spolu 6782 prihlášok na bakalárske denné aj externé štúdium, z toho 1974 prihlášok si podali cudzinci. Na štúdium je zatiaľ zapísaných celkovo 7022 denných a externých študentov všetkých stupňov štúdia, z toho 1227 cudzincov. Celkové počty sa ale ešte budú zvyšovať vzhľadom na prebiehajúce zápisy študentov. Z radov cudzincov majú záujem o štúdium na UKF najmä študenti z Česka, Maďarska, Ukrajiny, Ruska, Bieloruska, Kazachstanu, Gruzínska, Turecka, Mongolska a zo Srbska.
Univerzita má aktuálne akreditovaných celkovo 256 študijných programov v 19 študijných odboroch, z toho je 104 bakalárskych, 91 magisterských a 54 doktorandských študijných programov. UKF poskytuje vzdelanie aj v siedmich magisterských študijných programoch, spájajúcich 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia.
