Na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre sa začal akademický rok

Nitra 28. septembra (TASR) – Na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa v pondelok začal nový akademický rok. Ako vo svojom príhovore pripomenul rektor univerzity Libor Vozár, výučba začína štandardným prezenčným spôsobom.



Podľa jeho slov je UKF v prípade potreby pripravená aj na dištančné vzdelávanie. „Ak to bude nutné, môžeme sa operatívne premiestniť do on-line priestoru. Avšak osobný kontakt učiteľa so študentmi nepokladáme z hľadiska kvality vzdelávania za plnohodnotne nahraditeľný ani tými najmodernejšími technológiami,“ zdôraznil Vozár.



Zároveň pripomenul, že vedenie univerzity spoločne s dekanmi fakúlt a riaditeľom študentských domovov pripravilo vhodné priestorové a hygienické podmienky na štúdium a pobyt na univerzite. „Všetci vieme, že sme bytostne závislí nielen od vlastnej zodpovednosti, ale aj od komunitného správania sa. Urobme preto, prosím, spoločne všetko potrebné v záujme ochrany zdravia nás všetkých,“ vyzval rektor študentov i zamestnancov univerzity.



Záujem o štúdium na UKF rastie, podľa Vozára sa do prvých ročníkov zapísalo viac študentov ako v minulom roku a vzrástol aj počet zahraničných študentov. „Celkovo máme k dnešnému dňu 6805 vysokoškolských študentov, z toho 328 zahraničných. Rastie podiel medzinárodne akceptovaných vedeckých publikácií, ktoré sú výsledkom práce našich vedeckých tímov. Zúčastňujeme sa na riešení najprestížnejších vedeckých projektov programu Horizont 2020. Rozvíjame medzinárodnú spoluprácu. Vďaka zapojeniu sa do programu Erasmus+ sa sľubne zintenzívňujú mobility zamestnancov a študentov,“ dodal rektor UKF.