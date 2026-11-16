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Na UKF v Nitre sa začínajú podujatia Týždňa vedy a techniky
Zamestnanci jednotlivých fakúlt UKF v spolupráci so študentmi a ďalšími partnermi pripravili tento rok celkovo 91 podujatí zameraných na rôznorodú tematiku.
Autor TASR
Nitra 16. novembra (TASR) - Univerzita Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre sa aj tento rok zapája do celoslovenského podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku (TVaT) 2026. Ako informovala, podujatia sa na univerzitnej pôde i mimo nej uskutočnia od 16. do 22. novembra.
Zamestnanci jednotlivých fakúlt UKF v spolupráci so študentmi a ďalšími partnermi pripravili tento rok celkovo 91 podujatí zameraných na rôznorodú tematiku. „Bohatý program záujemcom z radov vysokoškolákov, študentov stredných škôl, žiakov základných škôl, odbornej i laickej verejnosti ponúka prednášky, semináre, workshopy, besedy, konferencie, diskusie, prezentácie, prehliadky odborných laboratórií, exkurzie, výstavy, súťaže či premietania filmov,“ uviedla UKF.
Cieľom 23. ročníka TVaT je priniesť vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, hlavným mottom aktuálneho ročníka je myšlienka Veda je umenie. „Podujatie sa každoročne usiluje zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Chce poukázať na to, že veda nie je len súbor údajov, vzorcov a technických postupov, ale aj tvorivá ľudská činnosť, ktorá dokáže inšpirovať, prekvapovať a meniť náš pohľad na svet,“ doplnili organizátori.
Zamestnanci jednotlivých fakúlt UKF v spolupráci so študentmi a ďalšími partnermi pripravili tento rok celkovo 91 podujatí zameraných na rôznorodú tematiku. „Bohatý program záujemcom z radov vysokoškolákov, študentov stredných škôl, žiakov základných škôl, odbornej i laickej verejnosti ponúka prednášky, semináre, workshopy, besedy, konferencie, diskusie, prezentácie, prehliadky odborných laboratórií, exkurzie, výstavy, súťaže či premietania filmov,“ uviedla UKF.
Cieľom 23. ročníka TVaT je priniesť vedu a techniku bližšie k širokej verejnosti, hlavným mottom aktuálneho ročníka je myšlienka Veda je umenie. „Podujatie sa každoročne usiluje zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti. Chce poukázať na to, že veda nie je len súbor údajov, vzorcov a technických postupov, ale aj tvorivá ľudská činnosť, ktorá dokáže inšpirovať, prekvapovať a meniť náš pohľad na svet,“ doplnili organizátori.