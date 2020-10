Na Ulici 1. mája vo Vrábloch pribudne do konca roka kanalizácia

Vráble 6. októbra (TASR) – Od začiatku tohto týždňa sa začali vo Vrábľoch práce na realizácii investičného projektu Verejná kanalizácia - Ulica 1. Mája. Investičnú akciu finančne zabezpečuje Západoslovenská vodárenská spoločnosť (ZSVS). Celkové náklady predstavujú zhruba 150.000 eur bez DPH.



„Na kanalizáciu bude napojených 12 nehnuteľností. Realizačné práce sa budú vykonávať vo veľmi náročných podmienkach, čo si vyžaduje aj vyššie finančné náklady,“ zhodnotil projekt primátor Tibor Tóth.



Prvá etapa prác by mala byť zrealizovaná do 28. októbra, druhá etapa aj s prípojkami do konca roka 2020. „Investícia prinesie občanom zvýšenie kvality ich životných podmienok, ušetria nemalé finančné prostriedky na vývoz odpadu a v neposlednom rade sa zlepší životné prostredie v tejto časti mesta,“ skonštatoval Tóth.