NOVÁ JEDNOSMERKA V DETVE: Zmenili organizáciu dopravy

Detva 22. októbra (TASR) - Na Ulici Andreja Hlinku v Detve je zmena v organizácii dopravy. V úseku od križovatky s Ulicou Antona Bernoláka po Námestie mieru je po novom jednosmerná. Cieľom je vytvoriť nové miesta na parkovanie, samospráva o tom informuje na svojej oficiálnej webstránke.



Dodala, že súčasťou projektu je aj zavedenie jednosmernej premávky v časti Ulice Milana Rastislava Štefánika. Je to v úseku popred materskú školu. "Dôvodom zmeny je nedostatok parkovacích miest v meste, po úprave ich pribudne v lokalite 66," objasnila s tým, že je to prvá etapa zmeny. V druhej bude Ulica Andreja Hlinku jednosmerná v celej dĺžke. Bude to od odbočky z cesty tretej triedy, pri obchode s potravinami, k odbočeniu na Námestie mieru. "Naplánovaná je na jar budúceho roka. Po nej pribudne v meste ďalších 40 parkovacích miest," zhrnula. Na súčasných parkoviskách popri Ulici Andreja Hlinku zároveň vyznačia 13 miest pre ťažko zdravotne postihnutých vodičov. V súčasnosti sú to podľa samosprávy štyri miesta.



V rámci aktualizácie túto časť sídliska označili ako zónu s maximálnou rýchlosťou obmedzenou na 30 kilometrov za hodinu. Platiť však bude aj na celých Novosadoch. Mesto uvádza, že hodnotu každej lokality znižujú obmedzenia spôsobené dopravnou záťažou, pretože neplní potreby návštevníkov a ani obyvateľov. "Autá parkujú mimo vyznačených parkovacích miest, na chodníkoch, nespevnených plochách alebo na zeleni. Aj preto je nutné zabezpečiť dostatok parkovacích miest a základným riešením sú jednosmerné ulice," vysvetľuje. O zmene organizácie dopravy na Ulici Andreja Hlinku vodičov v súčasnosti informuje dopravné značenie.



Referent cestnej dopravy Ľubomír Tkáč z mestského úradu v lete povedal, že v Detve chýba vyše 700 parkovacích miest. V častiach, kde je ich nedostatok, bude mesto vytvárať jednosmerné ulice a na nich pozdĺžne alebo kolmé parkovacie miesta. Prvou z nich bude Ulica Andreja Hlinku na sídlisku.