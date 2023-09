Na Ulici J. Fándlyho v Prievidzi pribudnú nové parkovacie miesta

Prievidza 18. septembra (TASR) - Nové parkovacie miesta pribudnú v tomto období na Ulici J. Fándlyho v Prievidzi. Do vybudovania spevnených plôch investuje samospráva približne 13.000 eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Zuzana Krajčiová.



"Predmetom zákazky boli búracie práce v podobe odstránenia existujúcich konštrukcií základových pásov, betónových konštrukcií a konštrukcie vodomernej šachty, vybúranie napílenej časti vozovky a obrubníkov," načrtla Krajčiová. Zhotoviteľ podľa nej zabezpečil i zemné práce v podobe výkopu zeminy pre uloženie spodných vrstiev spevnenej plochy a výkop ryhy pre osadenie nových obrubníkov, následne i samotné vybudovanie spevnenej plochy z betónovej dlažby. Vodiči budú mať na nej k dispozícii päť nových parkovacích miest.



Dodávateľom prác je spoločnosť Manduch so sídlom v Ludaniciach. "Spoločnosť má finálnu stavbu odovzdať najneskôr v polovici októbra, no už teraz sa realizuje napájanie asfaltových vrstiev a terénne úpravy," popísala vedúca odboru stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia mestského úradu Andrea Nikmonová.