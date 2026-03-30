Na Ulici osloboditeľov v Spišskej Belej obnovujú verejný vodovod
Autor TASR
Spišská Belá 30. marca (TASR) - Na Ulici osloboditeľov v Spišskej Belej v okrese Kežmarok v týchto dňoch začali s obnovou verejného vodovodu. Podpredseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a miestny poslanec Štefan Bieľak informoval, že Podtatranská vodárenská spoločnosť (PVS) tam mení hlavné potrubie v dĺžke viac ako 620 metrov. PVS na to túto investičnú akciu získala financie v rámci Integrovanej územne stratégie PSK na základe rozhodnutia Rady partnerstva PSK.
„Celkové výdavky po verejnom obstarávaní predstavujú sumu takmer 340.000 eur. Z toho 92 percent zaplatí Európska únia a štát z Programu Slovensko 2021 - 2027,“ uviedol Bieľak s tým, že PVS projekt dofinancuje z vlastných zdrojov. Súbežne s rekonštrukciou vodovodu sa na tejto ulici obnovuje aj elektrická NN - sieť a mesto tam zároveň vybuduje nové verejné osvetlenie.
PVS bola podľa Bieľaka úspešná aj s ďalšími desiatimi projektmi na obnovu vodovodov a kanalizácií v regióne. „Na základe rozhodnutia Rady partnerstva PSK preinvestuje v tomto a v budúcom roku približne 18 miliónov eur, pričom nenávratný finančný príspevok predstavuje 16,7 milióna eur - 85 percent je z európskych fondov a sedem percent zo štátu. Vlastné zdroje vodární predstavujú sumu 1,5 milióna eur,“ dodal Bieľak.
