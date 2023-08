V Brezne v týchto dňoch búrajú pozostatky bývalého bitúnka

Brezno 23. augusta (TASR) - Mesto Brezno sa pustilo do odstraňovania starej environmentálnej záťaže na Ulici ŠLN (Štvrť Ladislava Novomeského). V minulosti tam bol funkčný bitúnok a v týchto dňoch búrajú jeho pozostatky, ktoré neprispievali k zdravšiemu a krajšiemu prostrediu lokality. Informoval o tom na sociálnej sieti brezniansky primátor Tomáš Abel.



"Práve v týchto dňoch, keď prebieha aj celková rekonštrukcia predmetného vnútrobloku, pristupujeme k odstráneniu bývalých základov bitúnka. Do 30. augusta bude prebiehať demolácia konštrukcií, triedenie sutiny, presun vybúraných sutín na miesto zhodnocovania v rámci staveniska," uviedol primátor s tým, že hlučné práce sa vykonávajú v čase od 8.00 do 16.00 h, Brezňanov preto žiada o trpezlivosť.



Ako v tejto súvislosti Abel konštatoval, práve sídliská ŠLN aj Mazorníkovo v súčasnosti prechádzajú najväčšou obnovou od ich výstavby. Výsledkom budú nové chodníky, osvetlenie, 3D detské ihriská, fit parky, lavičky a množstvo nových stromov a zelene. Pracuje sa tam za každého počasia.



"Napriek 'šibeničným' termínom zo strany štátu sa nám darí napredovať v realizácii nových vnútroblokov na sídliskách, ktoré sú najväčšou obnovou od ich vzniku. Ešte v minulom volebnom období sa nám podarilo získať externé zdroje, viac ako tri milióny eur, bez ktorých by to nešlo. Bolo potrebné vykonať množstvo prípravných prác. Museli sme zosúladiť práce niekoľkých firiem, čo je logisticky veľmi náročné," dodal brezniansky primátor.