V Nových Zámkoch pribudne takmer kilometer dlhý cyklochodník

Nové Zámky 22. októbra (TASR) - V Nových Zámkoch pribudne nový cyklochodník. Jeho výstavba by sa mala začať onedlho, časť bude ukončená do konca tohto roka. Trasa bude viesť po Ulici SNP, v úseku Štefánikova ulica - Bratislavská ulica. Podľa zverejnenej zmluvy s dodávateľom stavby je vysúťažená cena stanovená na 440.059 eur s DPH.



Celková dĺžka navrhovanej cyklotrasy je 990 metrov, celková plocha predstavuje 3526 štvorcových metrov. Cyklochodník by mal byť doteraz najdlhším vybudovaným úsekom cyklotrasy v meste.