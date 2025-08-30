Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Na ulici v Trnave našli mŕtve telo, cudzie zavinenie vylúčili

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Dano Veselský

Políciu dnes privolali na Bučiansku ulicu, kde mala byť nájdená osoba bez známok života.

Autor TASR
Trnava 30. augusta (TASR) - Na Bučianskej ulici v Trnave našli v sobotu mŕtve mužské telo. Obhliadajúca lekárka predbežne vylúčila cudzie zavinenie, nariadená bola pitva. TASR to potvrdila vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave Zlatica Antalová.

Políciu dnes privolali na Bučiansku ulicu, kde mala byť nájdená osoba bez známok života. Policajti po príchode na miesto oznámenie potvrdili,“ priblížila Antalová s tým, že polícia sa prípadom zaoberá a zisťuje totožnosť nebohého muža. „Bližšie informácie v súčasnosti nie je možné poskytnúť,“ dodala.
